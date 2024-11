Furti ai turisti della Banditaccia, i Carabinieri arrestano un 33enne a Cerveteri • Terzo Binario News

La scorsa sera, i Carabinieri della Stazione di Cerveteri al termine di spedita attività, hanno denunciato a piede libero un romano di 33 anni, con precedenti, gravemente indiziato del reato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo dopo aver rubato le valigie da un’auto in sosta, sarebbe stato individuato, grazie anche ai sistemi di videosorveglianza, quale autore del furto ai danni di turisti in visita dell’area archeologica della necropoli etrusca.

Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, a seguito di mirate ricerche in zona, sono riusciti ad individuare il veicolo segnalato, con a bordo il 33enne, che all’alt imposto dalla pattuglia, non si è fermato ed ha proseguito la marcia per alcuni chilometri.

Giunto nei pressi della Stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri, dopo aver abbandonato l’auto, con al suo interno le valige, ha cercato la fuga a piedi. Una volta raggiunto e messo in sicurezza è stato condotto in caserma dove è stato denunciato a piede libero.

La refurtiva è stata poi riconsegnata alle vittime che hanno presentato denuncia.