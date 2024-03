Mercoledì open day alla sala parto dell'ospedale Grassi di Ostia • Terzo Binario News

Nuovo appuntamento per gli Open Day Sala Parto promossi dalla Asl Roma 3 e dal reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Giovan Battista Grassi di Ostia. Mercoledì 20 marzo dalle ore 10 alle ore 13, nell’Aula Sinibaldi dell’ospedale romano, Ginecologi, Ostetriche, Pediatri ed Infermieri spiegheranno ai presenti “Come nasce un genitore: il ruolo del partner”, il titolo dell’Open Day di questo mese.

“La nostra Asl promuove questo tipo di iniziative da diverso tempo con l’obiettivo principale di fornire informazioni sul punto nascite del Grassi e nello specifico sulle prestazioni offerte dalle divisioni di Ostetricia e Neonatologia. Per i futuri genitori si tratta di un momento utile a iniziare con maggiore consapevolezza i primi passi del percorso genitoriale, sapendo di poter contare sulla professionalità e sulla disponibilità del nostro personale. Il reparto è in grande espansione e di questo siamo estremamente orgogliosi”, spiega Francesco Milito, Direttore Generale della Asl Roma 3.

“Il punto nascita dell’Ospedale Grassi nel 2023 ha accolto quasi 1.000 nascite con ottimi risultati in termini di tasso di tagli cesarei primari (in pazienti che non hanno già fatto precedenti tagli cesarei), con una percentuale grezza stimata di circa il 23%, e soprattutto con un tasso di episiotomie tra i più bassi della Regione Lazio (< 10%)” – aggiunge Mario Ciampelli, Direttore UOC Ginecologia ed Ostetricia del Grassi – Negli ultimi tre anni il Grassi ha mantenuto stabile il trend, ma il nostro obiettivo è quello di superare il target dei 1.000 parti. Per questo motivo abbiamo organizzato prima di tutto Open Days a cadenza mensile, che hanno avuto grande attenzione da parte di cittadini, anche di nazionalità straniera (le donne straniere che partoriscono al Grassi sono circa il 25%, dunque 1 su 4), e poi abbiamo aperto una pagina Facebook che ha quasi 1.000 follower, con un sensibile incremento dei parti”.

Nel corso della mattinata saranno presentate tutte le fasi dell’assistenza che rappresentano i punti di forza del punto nascita: dal ricovero in equipe alla cura rispettosa della fisiologia della mamma in sala parto, dalla partoanalgesia ai metodi non farmacologici per il contenimento del dolore, dalla presenza costante del neonato accanto alla mamma durante la degenza (rooming-in), alla dimissione precoce di mamma e neonato prevista, nella maggior parte dei casi, a 48 ore dal parto.

Al Grassi, inoltre, sono previsti percorsi personalizzati, sia ambulatoriali in gravidanza che di assistenza in sala parto, a seconda del profilo di rischio delle gravidanze, e nuove metodiche di induzione al parto, che prevedono anche dispositivi meccanici che permettono di stimolare il parto o preparare il collo dell’utero senza ausilio di farmaci, quindi medicalizzando meno possibile l’inizio del travaglio o comunque preparando meglio il collo dell’utero aumentando così le chances di risposta all’induzione farmacologica successiva.

Tutte le indicazioni relative al reparto, comprese documentazione e modulistica, sono disponibili sul sito della Asl Roma 3 nella sezione specifica e accessibile a tutti i futuri genitori. “Abbiamo deciso di inserire ogni tipo di documentazione sul sito aziendale della Asl Roma 3 al fine di agevolare l’accesso alla offerta assistenziale del nostro punto nascita da parte dei futuri mamma e papà, che on line possono avere in anticipo ogni informazione necessaria al ricovero e non solo”, conclude Ciampelli.