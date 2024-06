Mercato Promozione, Fagioli si avvicina al Tolfa • Terzo Binario News

Gravina possibile arrivo all’Etruscans, Belardinelli a Orbetello, Toscano cercato dal Tarquinia

Sistemata la porta con Gianmarco De Clementi, la difesa con Giampiero Carolini e l’attacco con Gabriele Martinelli, per la società biancorossa è tempo di inserire un nuovo tassello offensivo e di sistemare la mediana.

In questo senso è in piedi una trattativa per l’ex giocatore del Cerveteri Edoardo Fagioli. Con la retrocessione della squadra verdazzurra in Prima Categoria, il fantasista sta cercando una nuova destinazione e quella collinare sarebbe gradita.

È in corso un dialogo che potrebbe portare presto alla fumata bianca. Invece per la zona nevralgica è uscito fuori un nome nuovo: quello di Andrea Quinti, un classe 2000 proveniente dal Dlf e del quale si parla bene.

Un puntello in più per mister Roberto Macaluso che, al momento, dispone solo di Marco Bevilacqua, Gianluca Nuti e del jolly Samuele Pangi.

A Santa Marinella invece si sono soffermati sulle riconferme e sui quadri dirigenziali della stagione 2024-2025. La dirigenza è composta dal presidente: Orazio Sanfilippo, vice Patrizio Gramegna, direttore generale: Bruno Luci, direttore sportivo Stefano Di Fiordo, cassiere Venanzio Bravetti, segretario Luciano Varchetta, responsabile della comunicazione: Fabrizio Di Stefano, team manager Massimo Di Stefano con dirigenti Mario Giorgini, Vincenzo Giocondo, Stefano Maggi e Marco Murgia; speaker dell’Ivano Fronti Giampiero Baldi. Questo invece l’elenco dei calciatori confermati: Caforio, Cuomo, Castiglione, Di Stefano, Giustiniani, Gallitano, Gaudenzi, Melara, Monteneri, Mitsch, Nobile, Polidori, Tranquilli, Tabarini. Al gruppo di calciatori reduci dall’ultimo campionato vanno ad aggiungersi i nuovi arrivi Cerroni, Serpieri e Simone Trincia. In ultimo, e dopo un lungo calvario per un malanno al ginocchio, ricompare l’ex bomber rossoblù Giordano Belardinelli: ha scelto di andare in Toscana all’Orbetello.

Per quanto riguarda i civitavecchiesi che giocano nei dintorni, due ex Tolfa raggiungono mister Gabriele Maggio nella nuova avventura al Manciano di Seconda Categoria: si tratta dell’ex capitano biancorosso Alessio Mecucci e Giordano Mojoli. Il Tarquinia Calcio fa sapere di aver ufficializzato la conferma del centrocampista Fabio Marconi, rimanendo così sotto la guida del mister Fabrizio Ercolani (confermato ufficialmente anche lui).

Il club etrusco blugranata starebbe trattando il bomber Gianluca Toscano (al Cerveteri e Ronciglione nell’ultima stagione) mentre si separano le strade con Massimiliano Gravina. Il mediano infatti potrebbe scendere in Prima Categoria: all’Etruscan di Cerveteri è arrivato Danilo Bacchi in panchina e i due, essendo molto amici, potrebbero ritrovarsi assieme nel club cerite.

In ultimo, un lutto ad Allumiere: è scomparso Alfonso Stampigioni, conosciuto in collina come “Zi’ Alfo’”. «Generazioni su generazioni di giocatori sono passate per i tuoi insegnamenti, il calcio era la tua vita, noi piccoli lo eravamo. Per questo ti saremo per sempre grati! Riposa in pace Zi Alfo’ e grazie di tutto!».