Tutto esaurito al giardino di Tolfa per la "Sagra delle Ghighe" del rione Poggiarello • Terzo Binario News

A Tolfa è entrata nel vivo la stagione delle feste estive. Ad iniziare è stata quella dedicata al prosciutto e alla catana, che ha portato gruppi musicali e sbandieratori su via Roma e in piazza Matteotti lo scorso fine settimana, ieri è stata la volta dell’appuntamento con le ghighe, firmato dal Rione Poggiarello.

Una sola serata che ha riempito all’inverosimile tutti i tavoli allestiti al giardino della villa comunale, dove chi si è sedutoha apprezzato l’ottimo menù in cui spiccavano le ghighe (pasta acqua e farina) all’amatriciana e poi a scelta le saporite lumache o il maialino. Sono stati centinaia i coperti serviti e molti anche quelli confezionati a portar via. Tantissimi e instancabili i volontari, anche giovanissimi, del rione che si sono cimentati ai fornelli, al bar e al servizio.

La serata è stata condita dallo spettacolo comico musicale di “Quelli della parolaccia”, ovvero i “reduci” di un ristorante trasteverino in cui i clienti venivano apostrofati con battute salaci e a volte un po’ pesanti. E così è stato alla Sagra, ma oltre alle immancabili parolacce con cui sono stati presi di mira parecchi dei presenti, che hanno riso di buon grado, di Giancarlo, Pasquale e Marcello si sono apprezzate anche le belle voci e la bravura con cui hanno interpretato, a volte rivistandoli, classici della musica italiana e non. Coinvolgendo i commensali anche a cimentarsi in balli di gruppo!

La Sagra delle Ghighe al giardino si è conclusa con l’estrazione degli oltre 30 premi in palio per la lotteria.

E adesso Tolfa si prepara per il prossimo appuntamento, il 28 e il 29, quando ci sarà il ricco calendario di “Rocca in Cantina”.

Cri.Val.