Altro colpo della Futsal Civitavecchia: dalla A2 arriva Matteo Proietti • Terzo Binario News

Trattativa in corso anche con Jacopo Santomassimo, centrale che l’anno scorso ha militato in serie B con la maglia del Club Sport Roma

Un altro pezzo da novanta si aggiunge alla rosa della Futsal Civitavecchia: si tratta di Matteo Proietti, pivot classe 1992 che nell’ultima stagione ha militato in A2 con il Real Fabrica di Roma.

Dopo le conferme di Luca Mori (promosso capitano), Andrea Giocondo e Manuel Terzini, l’ingaggio dell’italo-spagnolo Darío López, il ritorno di Cristian Trappolini con il portiere Luigi Aruanno e il collega dell’under 21 Samuele Di Gennaro promosso in prima squadra, si comincia a delineare la rosa che avrà a disposizione mister Vincenzo Di Gabriele l’anno prossimo.

«Dopo due stagioni nei campionati nazionali di serie B prima e A2 poi con il Real Fabrica di Roma – scrivono dal sodalizio rossoblù – Matteo ha sposato il nostro progetto e quello di mister Di Gabriele con grande entusiasmo. Un altro tassello di qualità e di categoria superiore si aggiunge alla rosa che a breve si arricchirà di altre pedine di spessore. Benvenuto Matteo nella nostra famiglia».

Il presidente Elso De Fazi ringrazia personalmente la società falisca che ha concesso il giocatore in prestito annuale, dopo i 9 gol realizzati nell’ultima stagione. «L’obiettivo è la serie B, non possiamo nasconderci – ammette De Fazi – vista la squadra che si sta allestendo. Fino all’anno scorso non c’era pressione, stavolta invece sì».

Poi ha preso la parola lo stesso pivot, atteso da una nuova sfida: «Ringrazio la Futsal Civitavecchia per la fiducia che ha riposto in me e darò loro il 101% – afferma Matteo Proietti – e sebbene sia vero che scendo di due categorie, questo non significa non doversi impegnare al massimo. Non ci sono partite facili, poi la C1 l’ho disputata con il Valcanneto, la conosco. Nessuno sarà presuntuoso, per arrivare serve umiltà». Tuttavia il mercato non è chiuso e sembra piuttosto avviata una trattativa con Jacopo Santomassimo, centrale che l’anno scorso ha militato in serie B con la maglia del Club Sport Roma.

Movimenti anche nelle categorie inferiori dove il neonato Quartiere Campo Oro ha annunciato diversi arrivi facendo shopping soprattutto in casa Futsal Civitavecchia. In gialloverde sono arrivati Simone Mondelli, Daniel Pernelli, Tiziano Moretti, Gabriele Sarracco, Daniel Nistor e Flavio Da Lozzo. Dentro anche David Persi e Alessandro Cassanelli, con quest’ultimo che arriva dall’Aranova, oltre a Claudio Cleri e Luca Bellumori di cui si era già parlato.