Mercato immobiliare, Isam Rosselli della Toscano Cerveteri vince anche il “Premio Produzione 2025” • Terzo Binario News

Dopo aver vinto per la seconda volta il premio di “Miglior Agente Immobiliare d’Italia” un nuovo riconoscimento per il Real Estate Agent di Cerveteri

Nuovo prestigioso riconoscimento per Isam Rosselli, Real Estate Agent, agente immobiliare della Toscano di Cerveteri.

Dopo essersi aggiudicato per la seconda volta il titolo di Miglior Agente Immobiliare d’Italia, si è aggiudicato anche il Premio Produzione per l’anno 2025 del Gruppo Toscano, azienda leader in Italia nella compravendita di immobili.

“Un riconoscimento di cui sono onorato e che mi motiva a fare sempre meglio, per continuare a rendere sempre soddisfatto il cliente oltre che per una soddisfazione personale – ha dichiarato Isam Rosselli – il Gruppo Toscano è sinonimo di professionalità, competenza, esperienza, serietà e sono orgoglioso di farne parte. Personalmente, all’interno dell’Agenzia di Cerveteri, mi impegno ogni giorno a seguire il cliente dal primo contatto sino alla fase post-vendita: acquistare o vendere casa è uno dei passi più importanti della vita di ognuno di noi e pertanto è un dovere oltre che un piacere garantire l’assistenza e il sostegno totale”.

Isam Rosselli vi aspetta! Lo potete trovare al numero 3388250452