Suolo pubblico e sicurezza alimentare: giro di vite di Roma Capitale • Terzo Binario News

Prosegue senza sosta l’azione della Polizia Locale di Roma Capitale a tutela del decoro, sicurezza e legalità sul territorio: in questi giorni gli agenti del I Gruppo Centro hanno svolto una capillare attività di controllo presso bar e ristoranti delle aree più frequentate del Centro Storico: dalle vie intorno a piazza di Spagna, piazza Navona, alla zona di Campo de’ Fiori, sono state accertate irregolarità in 70 attività di somministrazione, per un totale di sanzioni di oltre 240mila euro.

Nel mirino oltre 1000 metri quadrati di ampliamenti non autorizzati che sottraevano spazio alla libera fruizione di strade e marciapiedi.

Non solo occupazioni abusive: diversi i verbali elevati per disturbo della quiete pubblica ed una particolare attenzione è stata inoltre riservata agli aspetti igienico-sanitari e in materia di sicurezza alimentare. Durante le verifiche, gli operanti hanno proceduto al sequestro di più di 20 chilogrammi di alimenti, in quanto privi di tracciabilità. Nei casi di maggiore gravità è stato attivato l’intervento della ASL competente per gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa.

L’operazione rientra in un piano rafforzato di controlli finalizzato a tutelare legalità, decoro urbano e sicurezza, garantendo ai cittadini la piena accessibilità degli spazi pubblici e tutelando gli esercenti che operano nel rispetto delle regole.

Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni.