Mercato abusivo sgomberato dai Carabinieri ad Ostia • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno predisposto e condotto un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio finalizzato in particolare al contrasto dei fenomeni di degrado urbano, di illegalità diffusa e di commercio abusivo su aree pubbliche, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini.

I Carabinieri hanno identificato 150 persone, eseguito verifiche a 82 veicoli, elevando contravvenzioni al Codice della Strada per complessivi 2.000 euro.

Sgomberato un mercatino abusivo di ciarpame, di dubbia provenienza, notato in via Oletta. I Carabinieri hanno identificato 9 cittadini stranieri, sanzionati ai sensi del Testo Unico del Commercio per complessivi 45.000 euro, con contestuale ordine di allontanamento (cd. “Daspo Urbano”).

Uno degli ambulati è risultato irregolare sul territorio nazionale e quindi condotto presso l’Ufficio Immigrazione di Roma.