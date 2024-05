Incendio in Piazza dei Vocazionisti: fiamme in appartamento • Terzo Binario News

Incendio in Piazza dei Vocazionisti. Le fiamme sono divampate al quarto piano di un appartamento disposto su sette livelli. Nel locale dove risiedono sette persone, cinque sono state soccorse. Due di queste sono disabili. Il tutto è accaduto alle 22 di venerdì 17 maggio.

Una persona è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea, una in codice giallo al Policlinico Agostino Gemelli e un’altra, sempre in codice giallo, a Villa San Pietro.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Roma con due squadre, due Autoscale, un’autobotte e il Carro Teli. Presenti anche gli agenti della Polizia locale. Il rogo, secondo una prima ricostruzione, è partito – per cause ora imprecisate – dal materasso.

L’intero appartamento è stato interdetto per danni da fumo.