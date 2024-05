Omofobia, episodi di violenza, bullismo: i dati raccolti dal Contact Center Roma Capitale-Gay Help Line • Terzo Binario News

In occasione della Giornata Internazionale contro l’Omolesbobitransfobia, i dati raccolti nell’ultimo anno dal Contact Center di Roma Capitale – Gay Help Line (numero verde 800 713 713) e dalla chat Speakly.org sulle discriminazioni e violenze subite dalla comunità Lgbtq+ rivelano una situazione significativa. Negli ultimi dodici mesi, il Contact Center e la chat hanno ricevuto oltre 21mila contatti, di cui 6mila provenienti dal territorio di Roma e del Lazio.

Di questi, il 53% denuncia di aver subito episodi di violenza, con il 36% riguardante principalmente giovani e adolescenti, che segnalano violenze in ambito familiare. Il coming out in famiglia ha determinato infatti una risposta violenta da parte dei parenti nel 32,3% del totale dei casi seguiti dal Contact Center di cui il 27% delle vittime sono minori dagli 11 ai 18 anni.

Il 40,4% dei casi seguiti dal Contact Center ha riguardato richieste di accoglienza da parte di persone Lgbtq+ in fuga da situazioni di violenza familiare. Di queste richieste, il 70,4% proviene da giovani utenti di età compresa tra i 15 e i 26 anni.

In quest’ultimo anno è emerso inoltre il fenomeno delle rapine ai danni di persone lgbt+ da parte di bande criminali, che rappresentano il 5,4% dei casi di violenza. Risultano in aumento gli attacchi a coppie dello stesso sesso con minacce e/o aggressioni in luoghi pubblici e in particolare presso i locali di ritrovo della comunità LGBT+

Il bullismo scolastico continua ad essere un problema rilevante, con il 6% dei casi riguardanti adolescenti vittime di bullismo a scuola.

I dati del Contact Center di Roma Capitale – Gay Help Line confermano che gli episodi di discriminazione verso le persone Lgbtq+ sono ancora una realtà nella nostra città e “che pertanto è sempre più urgente fornire un supporto concreto sul territorio. Per questo lo scorso anno, proprio il 17 maggio, l’Amministrazione capitolina ha aperto, in via sperimentale, uno sportello Lgbt+ all’interno del PUA del Municipio X. Successivamente, si è deciso di estendere questa iniziativa a tutti i Municipi, affinché ogni PUA potesse disporre di uno sportello dedicato ai temi Lgbt+. Ad oggi, sono già attivi 11 sportelli e altri sono di prossima apertura”.

Quest’anno, tra le varie iniziative che si svolgeranno su tutto il territorio cittadino, è stato organizzato un focus sulle persone lgbtqia+ che vivono le scuole romane. Obiettivo: rendere la scuola un luogo accogliente e rispettoso per tutte le differenze.

Mercoledì 22 maggio si terrà il Convegno “Le persone lgbt+ e la scuola”, con la partecipazione di professionist*, insegnanti, associazioni lgbtqia+ e reti che lavorano all’interno delle scuole. Appuntamento, dalle 9, presso la “Casa della Città, trasparenza e partecipazione” in Via Giovanni da Verrazzano 7.