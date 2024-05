Domenica si teme pioggia, annullato il picnic musicale del TolfaJazz • Terzo Binario News

Il timore di pioggia, almeno secondo il meteo, ha rovinato la festa di primavera all’insegna del jazz.

Ecco la nota dell’organizzazione.

“I PicNic del TolfaJazz sono così belli quanto delicati, e per funzionare necessitano che ogni elemento renda al 100%.

Noi, come sempre ce la mettiamo tutta, purtroppo il cielo ha deciso di non giocare dalla nostra parte. Le previsioni meteo, che ci indicano pioggia per tutta la giornata, rendono impossibile l’organizzazione delle varie attività.

A malincuore annulliamo il PicNic del 19 Maggio e ci diamo appuntamento al TolfaJazz del 19, 20 e 21 luglio.

Vi ringraziamo per la comprensione.”