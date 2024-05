Cortei, manifestazioni, eventi a Roma: come cambia la viabilità, bus deviati • Terzo Binario News

Diversi gli appuntamenti in programma per questo fine settimana a Roma città con ripercussioni sul trasporto pubblico locale e mobilità privata.

Oggi a partire dalle 15 manifestazione corteo in Centro promosso in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Circa 500 persone partiranno da piazzale Ostiense e giungeranno a piazza Bocca della Verità, percorrendo viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, via del Circo Massimo e via della Greca. Fino alle 19 possibili deviazioni o limitazioni per le linee 3L – 23 – 30 – 75 – 77 – 81 – 83 – 118 – 160 – 280 – 628 – 715 – 716 – 718 – 719 – 769 – 775 – C3.

Dalle 17:30 alle 20, nel quadrante est, un corteo del movimento degli studenti palestinesi in Italia sfilerà da piazza dei Mirti a largo Agosta attraversando via dei Castani, piazza dei Gerani, via Parlatore, piazza Teofrasto, via Delpino, via Tor de’ Schiavi, via Anagni. Possibili deviazioni per le linee 5, 19L, 313, 412, 450, 542, 544, 556, 558 e C5.



Domani linee deviate e chiusure al traffico veicolare a Ostia e Castel Fusano per manifestazione in via delle Baleniere e per l’evento sportivo “RinCorriamo la Pace con Emergency”.

In centro consueta pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali e mercato di Porta Portese. A Selva Candida “maratonina” dalla mattina e sino a mezzogiorno con deviazione della linea 998 e nel quadrante est dalle 16 la 40esima edizione del corteo storico organizzato dalla parrocchia di Sant’Atanasio.

A Centocelle sabato e domenica festa patronale della parrocchia San Felice da Cantalice: dalle 11 di sabato e sino alle 5:30 della mattina di lunedì chiuse al transito veicolare piazza delle Camelie (carreggiata con direzione da via degli Anemoni a via delle Camelie), via delle Camelie, piazza San Felice da Cantalice, via dei Castani (tratto compreso tra piazza San Felice da Cantalice a via dei Aceri). Deviate le linee C5 – 106 – 450 – 542 – 548 e nMC.

Nel rione Prati dalle 9 alle 19 di domenica, per consentire l’iniziativa “Autoantiqua” verrà chiusa al transito veicolare via Cola di Rienzo nel tratto compreso tra via Terenzio e piazza Cola di Rienzo in entrambi i sensi di marcia e la linea 81 percorrerà via Crescenzio.