Mercatino, intrattenimento e musica live: a Bracciano arriva “Pasqua con noi…” • Terzo Binario News

Pasqua con noi… A Bracciano è tutto pronto per una tre giorni di festa che allieterà cittadini e visitatori nei giorni della Santa Pasqua e Pasquetta.

Sabato 8, domenica 9 (domenica di Pasqua) e lunedì 10 aprile (Pasquetta), in Piazza IV Novembre a Bracciano, mercatini, intrattenimento e musica dal vivo.

Tra i tanti appuntamenti in programma, passeggiate per le zone storiche di Bracciano, Laboratori per bambini, musica live con Gli Accordi dei Ricordi e molto altro ancora.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Commercianti di Bracciano e dell’Amministrazione comunale.