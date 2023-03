Verso la Pasqua, gli appuntamenti della Parrocchia Santissima Trinità di Cerveteri • Terzo Binario News

La Parrocchia Santissima Trinità di Cerveteri in Via Fontana Morella ha pubblicato il calendario con gli appuntamenti rivolti a tutti i fedeli in occasione della Settimana Santa e della Pasqua

DOMENICA DELLE PALME – 2 APRILE

ore 08:30 la Santa Messa

ore 09:45 Ritrovo nel parcheggio dietro la Chiesa, benedizione dei rami d’ulivo e processione per Via Consalvi, Via Fontana Morella e ingresso in chiesa.

Ore 11:30 e 18:00 Santa Messa

GIOVEDÌ SANTO – 6 APRILE

Ore 08:30 Celebrazione Ufficio delle Letture e delle Lodi con i Fedeli

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:00, confessioni per tutti.

Ore 21:00 Messa nella “Cena del Signore” con lavanda dei piedi, Reposizione e adorazione eucaristica fino alle ore 24:00

VENERDÌ SANTO – 7 APRILE

Ore 08:30 Celebrazione Ufficio delle Letture e delle Lodi con i fedeli

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 confessioni per tutti

alle ore 15:00 Celebrazione della Passione e morte, a seguire alle ore 16:00 Processione con il Cristo Morto in direzione Chiesa di Largo Almuneacar, dove si incontrerà con la processione della Chiesa Santa Maria Maggiore

SABATO SANTO – 8 APRILE

ore 08:30 Celebrazione Ufficio delle Letture e delle Lodi con i fedeli.

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:00 confessioni per tutti i fedeli.

Alle ore 21:00 Solenne Veglia Pasquale

PASQUA – DOMENICA 9 APRILE

Sante Messe alle ore 08.30 – 10:00 – 11:30 – 18:00

LUNEDÌ DELL’ANGELO – PASQUETTA

Sante Messe alle ore 08.30 – 11.30 e 18:00.