Mercati finanziari: ecco gli asset da monitorare per giocare in borsa secondo TradingOnline.io - Terzo Binario News

I mercati finanziari sono sempre più attrattivi, i risparmiatori del nostro paese si stanno interessando a dei metodi per mettere a frutto il loro capitale e si stanno avvicinando sempre di più al mondo degli investimenti. L’Italia è un paese di risparmiatori, peccato che il risparmio puro non sia vantaggioso dal punto di vista economico: l’inflazione porta ogni anno ad una progressiva riduzione del potere d’acquisto, causando così una riduzione della ricchezza per coloro che si limitano a mettere i soldi da parte.

Investire è la scelta giusta non solo per contrastare l’inflazione, ma anche per tentare di far crescere il proprio capitale di una percentuale maggiore rispetto all’inflazione annuale. Analizzando i dati aggiornati ad aprile 2021, in Italia si è registrato un aumento dello 0.4% dell’indice dei prezzi al consumo rispetto al mese di marzo ed un incremento dell’1.1% rispetto all’anno precedente.

Come far crescere il proprio capitale

L’obiettivo di risparmiatori ed investitori è far crescere il capitale, puntando ad ottenere un rendimento annuo più o meno elevato a seconda del rischio che si è disposti a correre. Per questo sono sempre di più gli utenti che hanno scelto di giocare in borsa al fine di incrementare il proprio capitale, puntando su assets differenti e diversificando in questo modo il portafoglio.

Titoli del settore tech

Tra gli assets da tenere d’occhio in questo periodo rientrano i titoli del settore tech. Nell’ultimo anno la maggior parte delle aziende tecnologiche sono riuscite a raggiungere delle percentuali di crescita notevoli e secondo gli esperti di TradingOnline.io il trend positivo di questo settore dovrebbe continuare anche nei prossimi mesi. Potrebbe quindi essere un buon momento per entrare nel mercato e per differenziare il proprio portafoglio con delle azioni del comparto tech.

Materie prime

Per la differenziazione del portafoglio si può decidere di investire anche sulle materie prime. Grazie alle piattaforme di trading online l’investimento in materie prime è stato semplificato e queste possono oggi essere trattate come un qualunque altro asset, facendo compravendita in pochi click e con dei costi di investimento ridotti.

Forex e criptomonete

Tra le opportunità di investimento e di profitto non si può dimenticare infine il forex online, che prevede di operare con le coppie di valute. Gli investitori possono puntare sulle coppie di valute fiat tradizionali, oppure possono decidere di differenziare puntando anche sulle criptomonete. Rispetto alle valute fiat le criptomonete mettono a disposizione delle possibilità di guadagno esponenziale, a patto che si sia disposti ad accettare il rischio di investimento correlato all’elevata volatilità degli asset. Le criptovalute potrebbero infatti perdere gran parte del loro valore da un momento all’altro.

Anche per il forex online la maggior parte delle piattaforme garantisce delle commissioni ridotte, rendendo l’investimento sostenibile anche per i clienti che hanno un capitale ridotto. La semplicità di utilizzo delle piattaforme e la progressiva riduzione delle commissioni ha favorito la crescita dell’interesse degli investitori per il forex digitale.

Come investire online

Per poter operare con questi assets è necessario aprire un conto di investimento su una piattaforma autorizzata. E’ la Consob che si occupa di verificare il rispetto degli standard da parte delle piattaforme e di rilasciare le autorizzazioni per legalizzare le stesse piattaforme nel nostro paese. Gli investitori possono scegliere tra diverse piattaforme, mettendole prima a confronto per individuare quella con le caratteristiche più vantaggiose per il proprio stile di investimento.

Indipendentemente dalla piattaforma che si sceglierà di utilizzare e dalla tipologia di assets su cui si deciderà di investire, tutti i traders dovrebbero imparare a stimare il rischio di investimento e a prendere delle decisioni finanziarie che siano volte a ridurre questo rischio, o comunque a tenerlo sotto controllo.