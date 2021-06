Mercati azionari: ecco i migliori titoli da monitorare per investire oggi - Terzo Binario News

La borsa USA continua sui massimi, al pari delle principali piazze d’affari europee, rafforzando l’ottimo momento attraversato dal settore dell’equity, supportato dal QE di FED e BCE che proseguono con una strategia monetaria accomodante nonostante l’inflazione in rialzo. Tra i titoli migliori per investire oggi secondo gli esperti ci sono soprattutto le azioni cicliche, con un focus su energetici, trainati dall’incremento del prezzo del petrolio, ma anche industriali, bancari e titoli di aziende legate ai beni di consumo.

Tra i fattori da considerare in vista dell’estate c’è senza dubbio la riapertura del turismo, con potenziali benefici per le compagnie aeree, le strutture ricettive e le imprese della ristorazione. Ovviamente il tech rimane un settore da monitorare con attenzione, tenendo conto delle buone trimestrali presentate dai Big Tech nel Q1 del 2021.

Previsioni positive anche per il fintech, nonostante la concorrenza sempre più elevata delle soluzioni crypto e blockchain, oltre al biotech con Moderna, Pfizer e BioNTech a guidare l’innovazione delle tecnologie a mRNA.



I titoli più promettenti per un portafoglio resiliente secondo gli esperti

Costruire un portafoglio diversificato e sostenibile nel lungo periodo rappresenta sempre una sfida per un investitore, in quanto la selezione dei titoli è un processo complesso che richiede esperienza, competenze e studi accurati di analisi tecnica e fondamentale. Inoltre è indispensabile avere una strategia, definendo regole precise per la scelta delle azioni, utilizzando parametri specifici nella valutazione delle aziende quotate attraverso una corretta asset allocation del capitale.

In base all’analisi di Finaria sulle migliori azioni da comprare oggi, il focus è innanzitutto sulle blue chip di Borsa Italiana, società sulle quali è abbastanza semplice per un investitore retail italiano trovare informazioni.

Nel dettaglio, secondo gli esperti sono da monitorare soprattutto i titoli Enel, Leonardo e Poste Italiane, aziende solide con ottime prospettive e importanti commesse anche dal settore pubblico.

Per quanto riguarda gli investimenti su Wall Street il mercato di riferimento rimane il Nasdaq, dove è possibile investire sui colossi tech americani andando relativamente sul sicuro, ad esempio analizzando titoli come Apple, Netflix e Facebook.

Il settore tecnologico sarà coinvolto in uno sviluppo senza precedenti nei prossimi anni, con l’arrivo dei fondi del Recovery Fund in Europa e l’approvazione negli Stati Uniti di un pacchetto anti-Cina da 240 miliardi di dollari, interamente incentrato nel comparto tech.

Le attese degli analisti indicano una forte crescita nei prossimi anni delle tecnologie 5G, del cloud computing e della cyber security, uno scenario che potrebbe garantire importanti opportunità di business per Amazon, Google e Microsoft.

Gli USA investiranno anche 54 miliardi di dollari nella produzione di semiconduttori, per cercare di risolvere la crisi dei chip raggiungendo la sovranità nazionale in questo settore altamente strategico. In quest’ottica gli occhi sono puntati su aziende come Nvidia e Qualcomm, le quali potrebbero spostare la produzione negli Stati Uniti riducendo la dipendenza dagli stabilimenti asiatici.



I titoli da analizzare per lo scenario post-Covid

Il miglioramento della pandemia di SARS-CoV-2 rende necessario un intervento di ribilanciamento del portafoglio, per adattare le proprie scelte di asset allocation al nuovo contesto post-Covid.

Senz’altro, gli investimenti USA in chip e materie prime saranno in grado di offrire nuove opportunità, con prospettive significative per diverse imprese americane chiamate a sviluppare una nuova supply chain nazionale.

Il piano del governo Biden mira a produrre in loco non appena i semiconduttori ma anche batterie per i veicoli elettrici, farmaci e principi attivi per la realizzazione di vaccini e medicinali, oltre alla ricerca di alternative per l’import asiatico di terre rare.

Ovviamente anche l’Unione Europea sta lavorando per aumentare la sua indipendenza in alcuni settori chiave, tuttavia l’approccio sarà più incentrato sul lato economico rispetto a quello geopolitico degli USA. Oltre a questo scenario nel post Coronavirus è atteso il rally degli energetici, quindi sono da monitorare titoli come Chevron, Eni ed Exxon Mobil, giganti il cui business è particolarmente beneficiato dal rialzo della quotazione del greggio. Attenzione anche alla crescita dei pagamenti elettronici con MasterCard e Visa, allo smart working con Zoom e all’aumento dell’healthcare con Johnson & Johnson.