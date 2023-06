Mecozzi (lista Tedesco): «Civitavecchia pronta alla bella stagione e Pua in arrivo» • Terzo Binario News

“Giardini e aiuole sistemate, nuove infrastrutture, stabilimenti aperti al completo.

È una Civitavecchia pronta a far partire in grande stile la sua estate, quella che compare agli occhi dei concittadini e dei visitatori in queste ore.

In particolare sulle aree del demanio marittimo, su cui ho competenza per delega del Sindaco, si può toccare con mano il lavoro svolto nelle settimane e anzi nei mesi precedenti: le spiagge sono state tutte livellate, le concessioni affidate per tempo, l’arredo urbano e il decoro mantenuto.

Su vaste aree del lungomare funziona il nuovo impianto di videosorveglianza, così come il nuovo impianto di illuminazione alla Marina è ormai attivato o in via di attivazione.

La riapertura della Terrazza ex Guglielmi è un dato di fatto, così come la statua del bacio e quindi si vede la visione che questa Amministrazione ha concretizzato, superando le difficoltà di questi anni.

Non solo, perché presto avvieremo i lavori per la barriera soffolta, che rappresenta la protezione definitiva della costa urbana, mentre la progettualità degli uffici è stata premiata da nuovi fondi regionali per realizzare ulteriori interventi. Soprattutto, è sostanzialmente ultimato il piano di utilizzazione degli arenili (PUA), che consentirà una fruizione più capillare della nostra costa attraverso ulteriori concessioni da mettere a bando, sempre nell’interesse di quello sviluppo dell’economia del mare che deve passare anche attraverso la destagionalizzazione delle attività.

È questo il frutto di una programmazione che ha visto il nostro gruppo politico imporre una attenzione alla vocazione turistica della città: basta digitare Civitavecchia sui principali social per accorgersi di come le bellezze del nostro territorio stiano letteralmente facendo il giro del mondo. Questa la realtà, le chiacchiere le lasciamo agli altri”.

Mirko Mecozzi