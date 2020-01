Mc Ladispoli Città sulla mancata raccolta dei rifiuti: "Mai successo in 6 anni, colpa di palazzo Falcone e non della Massimi" - Terzo Binario News

“Sembra di assistere ad una partita a tennis di doppio, con un bel rimpallo di responsabilità. Due giorni fa, a qualche ora dall’inizio del servizio, l’amministrazione comunale di Ladispoli comunica che: “causa difficoltà di ricezione degli impianti di trattamento dell’organico” la raccolta dell’umido prevista per il 4 gennaio non potrà essere eseguita.

Diversi cittadini ci hanno contattati lamentando il mancato ritiro dell’organico da parte della ditta Massimi, attribuendo così alla stessa il disservizio.

Noi, da “buoni somari” – come ama definirci il sindaco – abbiamo cercato di capire cosa sia successo, poiché un disservizio cosi grave non si era mai verificato nei 6 anni trascorsi dall’inizio della raccolta porta a porta.

E indovinate cosa abbiamo scoperto? L’ennesimo buco amministrativo della giunta locale, coperto con una “pezza” che ha il sapore di una grande bugia.

Non bastava aver distrutto un eccellente servizio o aver dimezzato la pulizia delle strade, dichiarando che serviva ad ottimizzare il servizio (con il risultato che Ladispoli è diventata una latrina). Non è stato sufficiente emanare un bando, a nostro avviso ridicolo (e qui ci fermiamo, almeno per ora). L’amministrazione Grando si è spinta ancora oltre. Ha infatti creduto opportuno togliere alla ditta Massimi la gestione e, di conseguenza, la responsabilità dei rapporti con gli impianti di conferimento dei rifiuti, assumendoli totalmente in capo al comune (siamo sicuri che si possa fare?), col risultato – visti gli eventi – di non essere in grado di gestirli.

Infatti, non è l’impianto di conferimento che ha difficoltà a ricevere i rifiuti di Ladispoli ma è proprio il comune che, non avendo assolto per tempo a tutti gli adempimenti previsti (per poter conferire già dai primi giorni dell’anno), ha perso la possibilità di completare il servizio.

In precedenza, quando i rapporti con gli impianti erano demandati alla responsabilità della ditta Massimi, questi disservizi non si sono mai verificati e, oltretutto, dalle informazioni in nostro possesso, risulterebbe che i costi di conferimento erano sostanzialmente più bassi.

C’è veramente da fare i “complimenti” a questa amministrazione per come gestisce il bene pubblico e per il “grando cambiamento” praticato nella considerazione che ha dei cittadini.

Così, nel giorno dell’Epifania, oltre ai più sinceri auguri che rivolgiamo ai nostri concittadini, lanciamo la prima richiesta del 2020 “alla Befana”, auspicando che, insieme alle feste, si porti via anche i rifiuti e questa incosciente gestione della cosa pubblica che sta minando gravemente la tenuta di Ladispoli.

Movimento Civico Ladispoli Città