Maxi sequestro di "erba" al porto di Civitavecchia effettuato da Polizia e Finanza • Terzo Binario News

A bordo di un tir greco proveniente da Barcellona, 113 kg di marijuana intercettati dal cane Kurdo; avrebbero fruttato oltre un milione di euro

Personale della Polizia di Stato della Questura di Roma e finanzieri del Comando Provinciale della Capitale hanno intercettato un carico di 113 chilogrammi di marijuana a bordo di un autoarticolato condotto da un cittadino greco appena sbarcato presso il porto di Civitavecchia proveniente da Barcellona.

Le fiamme gialle del locale Gruppo e i poliziotti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia di Frontiera di Civitavecchia, durante i controlli di routine effettuati nel corso delle operazioni di sbarco dalla motonave, si sono insospettiti allorquando l’auto-trasportatore ha mostrato segni di nervosismo alle prime domande, decidendo di procedere a un’ispezione più accurata.

Supportati da Kurdo, il cane in dotazione a una delle unità cinofile antidroga di stanza presso lo scalo portuale che ha subito manifestato il suo interesse, agenti e militari hanno rinvenuto – occultate tra carrozzine per disabili, passeggini e derrate alimentari – 11 scatole di cartone contenenti buste del peso di un chilogrammo ciascuna avvolte nel nylon per eludere i controlli.

La partita di droga avrebbe fruttato, una volta smerciata, proventi per oltre un milione di euro.

Il “corriere” è stato arrestato per l’ipotesi di reato di traffico internazionale di stupefacenti e associato alla locale casa circondariale.