Interessate la cerite via dei Casaletti e la fiumicinese via dei Pascolari, Vigili del Fuoco e ProCiv sul posto

I Vigili del Fuoco e la Prociv sta intervenendo su attivazione della Sala Operativa Regionale in un grande incendio in via dei Casaletti (Cerveteri), adiacente a via dei Pascolari (Fiumicino).

L’incendio è a ridosso delle abitazioni, occorre anche il supporto della polizia locale per la viabilità.