Maxi incendio a Cesano, evacuate diverse abitazioni • Terzo Binario News

Dalle ore 16e10 circa sono in corso le operazioni di spegnimento da parte del personale VVF in Vicolo De Cabellis incrocio Via Ildebrando, zona Cesano, per un grosso incendio di sterpaglie.

Nessuna persona risulta al momento coinvolta.

Il fuoco si è propagato fino a ridosso del centro abitato ; si è quindi deciso di far evacuare preventivamente diversi nuclei familiari.

Sul posto stanno operando all’estinzione dell’incendio n.4 Aps ,il Crrc e diversi moduli della Prociv.

Presente anche il personale Dos (direttore delle operazioni di spegnimento ) per un eventuale utilizzo di mezzi aeri che faranno da supporto alle squadre di terra.