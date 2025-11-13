Massimo 20 studenti per classe, l'iniziativa domani a Cerveteri • Terzo Binario News

Meno studenti per classe, più qualità nella scuola

Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Città Futura Anno Zero insieme per dire addio alle classi pollaio.

Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Città Futura Anno Zero annunciano l’avvio della raccolta firme per la legge di iniziativa popolare “Non più di 20 per classe”, con un primo appuntamento pubblico previsto venerdì 14 novembre 2025 dalle ore 13:00 alle 14:00 presso l’Istituto Mattei di Cerveteri, in via Paolo Borsellino.

Le proposte della legge

La proposta punta a ridurre il numero di studenti per classe per migliorare la qualità dell’insegnamento e promuovere una scuola più inclusiva e sicura. In particolare, prevede:- Massimo 20 studenti per classe;- Massimo 18 studenti se è presente un alunno con disabilità;- Massimo 15 studenti in presenza di più studenti con disabilità.

Una scuola più inclusiva e di qualità “Classi meno affollate significano più attenzione per ogni studentessa e studente, una didattica più efficace e una vera inclusione”, dichiarano i promotori dell’iniziativa.Oltre alla riduzione del numero di alunni per classe, la proposta chiede anche:- il potenziamento del personale ATA,- la riduzione del numero di studenti affidati a ciascun dirigente scolastico,- stop alla chiusura delle scuole nelle aree interne e nei piccoli comuni, per garantire pari opportunità educative su tutto il territorio nazionale.

Un impegno condiviso per il futuro della scuola

Con questa iniziativa, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Città Futura Anno Zero confermano il loro impegno per una scuola pubblica di qualità, capace di valorizzare il lavoro di docenti e personale scolastico e di mettere al centro il benessere degli studenti.

Appuntamento:Venerdì 14 novembre 2025, dalle 13:00 alle 14:00Istituto Mattei – Via P. Borsellino, CerveteriTutti i genitori, le famiglie e i cittadini sono invitati a partecipare e a firmare per sostenere una scuola più giusta, inclusiva e a misura di studente.