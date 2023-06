Arriva la convocazione nazionale per le atlete manzianesi.

Masha Giordano in Nazionale Assoluta per gli Europei di salvamento, a settembre in Belgio.

Ilaria Cipolletti in Nazionale Giovanile per gli Europei di salvamento in, agosto in Polonia.

“I nostri migliori auguri per queste fantastiche ragazze che porteranno alta la bandiera italiana!” scrivono dal comune di Manziana.