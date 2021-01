Mascherine nelle scuole consegnate dalle Aeopc Tarquinia - Terzo Binario News

Continua senza sosta l’impegno dei volontari AEOPC in questa emergenza coronavirus, oltre al consueto servizio di consegne dei dispositivi sanitari agli ospedali in queste ore stanno distribuendo le mascherine agli istituti scolastici di Tarquinia.

A riferirlo il Presidente Alessandro Sacripanti – “Abbiamo subito risposto a Monia Meraviglia per la richiesta di supporto per le scuole e ci siamo organizzati con l’unita mobile per andare Viterbo per il carico. Un servizio importante a tutela degli studenti per affrontare al meglio il contrasto al Covid.

Tra l’altro- aggiunge Sacripanti- i volontari AEOPC mentre continuano a consegnare su disposizione della Regione Lazio i dispositivi sanitari all’ospedale Belcolle di Viterbo sono impegnati nelle attività di monitoraggio per l’allerta meteo di questi giorni sul territorio”.

Aeopc Tarquinia