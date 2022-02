Mascherine ffp2 nelle farmacie Csp per le scuole di Civitavecchia - Terzo Binario News

Le Farmacie comunali Aurelia, Calamatta e Cisterna si sono accreditate nel sistema TS per aderire alla convenzione di cui all’art 3 del DL 30 dicembre 2021 n. 229.

In altri termini, le Farmacie comunali aderenti saranno in grado di fornire, alle Scuole interessate, gratuitamente le mascherine FFP2 .

Tutte le scuole cittadine potranno far riferimento alle Farmacie per concordare le modalità di esecuzione della fornitura.

CSP srl ha già provveduto ad inviare una specifica comunicazione alle scuole cittadine, ma i Dirigenti che non la avessero ricevuta, potranno rivolgersi direttamente alle Farmacie Comunali gestite da Civitavecchia Servizi Pubblici srl:

FARMACIA AURELIA

Via Niccolò Paganini, 7 Civitavecchia – Tel. 0766 560176 – Lun/Sab 08.30-13.00

farmaciaborgataaurelia@civitavecchiaservizipubblici.it

FARMACIA CALAMATTA

Piazza Calamatta, 19 Civitavecchia – Tel. 0766 32739 – Lun/Sab 08.30-13.00/16.00-19.30

farmaciacalamatta@civitavecchiaservizipubblici.it

FARMACIA CISTERNA

Viale Palmiro Togliatti, 12 Civitavecchia – Tel. 0766 542642 – Lun/Sab 08.30-13.00/16.00-19.30

farmaciacisterna@civitavecchiaservizipubblici.it

Allo stesso modo, le Farmacie (Calamatta ed Aurelia) sono operative per poter garantire, agli studenti delle scuole cittadine, gratuitamente “i tamponi rapidi” . Gli studenti dovranno essere in possesso di ricetta dematerializzata, fornita dal medico di base o dal pediatra.

Gli studenti positivi, posti in isolamento e/o che sono stati a contatto con un caso positivo a scuola, possono sottoporsi gratuitamente ai tamponi sia per l’uscita dalla quarantena scolastica (nido, materna, elementari, medie e superiori) sia per il tracciamento scolastico e l’auto-sorveglianza (per le primarie, medie e superiori)”.

Civitavecchia Servizi Pubblici srl