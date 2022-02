Biodigestore a Civitavecchia, Pd Santa Marinella: "Contrari a impianti a forte impatto ambientale" - Terzo Binario News

“È di questi giorni la notizia della costruzione di un biodigestore sul territorio di

Civitavecchia, una megastazione di riciclaggio per lo smaltimento di 120mila

tonnellate di rifiuti organici, quando ne basterebbe uno di dimensioni ridotte

per trasformare i rifiuti prodotti dal territorio in energia.

Il termine BIO non basta a tranquillizzare un territorio stressato da troppo

tempo da scenari a forte impatto ambientale e che potrebbe, proprio in vista

della carbonexit, aspirare a soluzioni green condivise, coinvolgendo anche

tutto il comprensorio.

Il territorio, non può sostenere una costruzione di questo tipo, lo grida la

popolazione, lo afferma la ASL con il suo parere sfavorevole che dobbiamo

assolutamente considerare. E’ necessario, quindi, conoscere le

caratteristiche di un tale progetto per valutare la costruzione di un eventuale

impianto di ridotte dimensioni a servizio del territorio, o individuare più

territori per meglio distribuire le 120mila tonnellate.

Da queste considerazioni, la necessità di alcune importanti domande che

insieme agli altri comuni, vorremmo rivolgere a chi di competenza, perché

prima di qualunque lavoro in tal senso è d’obbligo un serio e lungimirante

confronto sulla green economy a cui tutto il territorio aspira.

Attendiamo che la Regione, apra quanto prima un tavolo di confronto per

illustrare le motivazioni che hanno fatto scegliere il nostro territorio e le

dimensioni del biodigestore”.

Circolo PD Santa Marinella Santa Severa

Il Segretario Andrea Amanati