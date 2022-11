Martedì Emanuela Gentile "porta" Pasolini nella biblioteca di Anguillara • Terzo Binario News

Pensare a Pasolini non solo come uno dei più importanti intellettuali del Novecento.

Una personalità che ha spaziato certamente tra poesia, teatro, letteratura, cinema, ma che aveva anche le sue passioni terrene, tra cui l’amore per lo sport, in particolare per il calcio.

Una passione vissuta in prima persona, attivamente, tanto da vedere Pasolini in campo, nelle borgate romane, in improvvisate squadre di scrittori, una passione documentata in vari articoli e in un libro “Il mio calcio”.

Le emozioni, la passione, le storie, verranno rappresentate martedì 29 novembre alle ore 17:00 dalla regista Emanuela Gentile presso la biblioteca comunale Angela Zucconi di Anguillara Sabazia.

Un incontro che fa parte della rassegna “Leggere attraverso le immagini”, con omaggi dedicati alle eccellenze del cinema italiano.

L’incontro, curato da Emanuela Gentile, con le letture di Fabrizio Catarci e la collaborazione di Luigi Lozzi, che presenterà alcuni cortometraggi d’autore in omaggio all’artista, è a ingresso libero, presso la biblioteca comunale, a Largo dello Zodiaco 21, Anguillara Sabazia