Marsili torna su ring a Santa Marinella: difesa del titolo Ue dei leggeri contro Vairo Lenti • Terzo Binario News

La data il 7 o il 10 dicembre al PalaDeAngelis: “Se va bene, tento la scalata all’Europeo”

Per capire se la sfida per la cintura europea è fattibile, Emiliano Marsili torna sul ring per difendere il titolo dell’Unione Europea dei pesi leggeri.

Il 7 o il 10 dicembre in una riunione pugilistica tutta tricolore al PalaDeAngelis di Santa Marinella. Per il Tizzo l’avversario sarà il pugile livornese Vairo Lenti.

Lo sfidante ufficiale per la corona Ue sarebbe il combattente armeno – naturalizzato tedesco – Artem Harutyuntan ma i regolamenti concedono al civitavecchiese la difesa volontaria del titolo prima di concedere la possibilità ad Harutyuntan.

Occasione che Marsili ha colto, per capire meglio come potrà indirizzare il suo futuro. Preoccupazione legittima per un pugile di 46 anni. All’organizzazione della riunione santamarinellese sta pensando la Opi Since 82 guidata dalla famiglia Cherchi.

Il focus di Emiliano Marsili dunque è rivolto a Vairo Lenti, combattente che al suo attivo ha 10 successi, 4 sconfitte e un pari. È l’ex detentore del titolo di campione italiano e, dopo un salto temporaneo nella categoria dei superleggeri, è tornato nei leggeri. Quello del livornese è un nome già conosciuto dagli appassionati locali: questo perché ha svolto degli allenamenti con i pugili locali Michael Magnesi e Christian Gasparri. Per Lenti anche un successo al trofeo Guanto d’Oro.

Tornando a Marsili, quella di inizio dicembre sarà la prima difesa del titolo conquistato sempre al palasport di Santa Marinella, con il successo ai punti ottenuto ai danni del peruviano naturalizzato spagnolo Frank Urquiaga. E nell’occasione il civitavecchiese è andato in sofferenza come raramente si era visto in passato. «Quella questione ormai è chiusa – spiega Emiliano – e questo nuovo incontro mi serve per capire se posso andare a disputare l’Europeo o no. Infatti sono lo sfidante ufficiale e se reputo di essere ancor competitivo, posso provare ad andare a riprendermi quel titolo che già è stato mio. Se così fosse, lascerei vacante la cintura Ue». Questo è il futuro prossimo ma intanto bisogna guardare al presente, preparando il confronto al meglio. «La preparazione è iniziata da qualche settimana e, dopo il carico rappresentato al lavoro con i pesi, adesso sono nella fase di alleggerimento. Mi sto concentrando sui circuiti e preparando i guanti. La giornata, a parte gli impegni al porto con la Compagnia Portuale, è divisa con la palestra a Ladispoli, insieme al maestro Mario Massai e tendenzialmente di pomeriggio, mentre la mattina sono con Silvio Branco che mi sta aiutando». Infine, una battuta del Tizzo sulla riunione nell’impianto della Perla e sull’avversario: «Vario Lenti è un pugile niente affatto facile. È stato campione d’Italia, è tecnico e con due italiani sul ring mi aspetto che verrà a vederci tanta gente. Possiede la dote dell’umiltà, è proprio bravo. Tra l’altro si profila anche un sottoclou interessante con il ritorno di Pasquale Di Silvio insieme al pugile di Ladispoli Patrizio Santini, proprio per rimarcare la volontà d dare spazio al pugilato del territorio. Per quanto mi riguarda, non possono mai mancare i ringraziamenti al sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei, alla Nuova Civitavecchia Ring, a Regione Lazio, Cpc e imprese locali oltre al pubblico civitavecchiese per il sostegno costante» la conclusione di Emiliano Marsili.