Vela, domenica a Riva di Traiano il 33esimo Campionato invernale • Terzo Binario News

Alla fine saranno in trentatré a scendere in acqua per il trentatreesimo Campionato Invernale di Riva di Traiano che partirà domenica 6 novembre nelle acque antistanti il porto turistico di Riva, gioiello della città di Civitavecchia.

Saranno 14 le barche che si sfideranno nella classe regina, quella dei “Regata”, 11 nella classe “Crociera” e 8 nella Coastal Race, “per 2” e “in equipaggio”.

“Molte new entry e molte conferme – racconta il presidente del CNRT Alessandro Farassino – con i Regata che schierano una folta flotta di 40 piedi, capitanati dal campione finora indiscusso della categoria, quel Tevere Remo Mon Ile di Gianrocco Catalano, che punta al suo quarto titolo consecutivo. Ai “nemici” di sempre, Aeronautica Militare Duende, Canopo, Guardamago II, Milù III e Sayann, si aggiungono Rebel, un competitivo First 40 di Sergio Calabrese con a bordo Giuseppe Tesorone, Amapola I e Anemos”.

La classe regata gareggerà esclusivamente sulle boe, mentre per i Crociera sono previsti anche numerosi percorsi coastal.

Il briefing è previsto in piazzetta dei Marinai alle ore 9:30 di domenica, proprio davanti al circolo dove, a partire dalle ore 9:00, sarà anche possibile ritirare il Ticket per il “Pasta Party” di fine regata presso il ristorante Baia Blu. Dopo il briefing sarà possibile ritirare i tracker presso Traiana Nautica a partire dalle ore 9:45.

Solo per la divisione Crociera e per i Coastal, il presidente del CdR, Fabio Barrasso, terrà alle ore 18:00 di sabato 5/11 un briefing online (o in presenza per chi sarà già in porto) per meglio comprendere le modalità di svolgimento di queste regate.

Per ogni giornata di gara sarà premiato il “Best Team of the day”.