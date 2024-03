Marotta di Alleanza Verdi Sinistra: "A Civitavecchia vanno unite le forze sociali" • Terzo Binario News

“Alle prossime elezioni comunali di Civitavecchia sarà presente la lista di Alleanza Verdi Sinistra.

È una buona notizia perché AVS metterà al centro del proprio programma il tema della sostenibilità ambientale e del rilancio economico e sociale della città.

È una buona notizia perché AVS lavorerà sin da subito per unire il campo di tutte le forze politiche e sociali alternative alla destra. Perché la destra si può battere soprattutto dove ha governato male.

L’appello, quindi, a tutte le forze politiche, a partire da PD e M5S, è quello di mettere al centro il bene comune della città e con responsabilità fermare le corse solitarie per tornare ad unire le forze e battere la destra”.

Così in una nota Claudio Marotta, capogruppo per AVS in Consiglio regionale del Lazio.