All'antica Rocca di Civitavecchia decimo appuntamento con "Donna Arte sogno - progetto - creo" • Terzo Binario News

La presidente dell’Associazione Amici del Fondo Ranalli-ODV Maria Grazia Verzani ricorda l’appuntamento di quest’anno con “Donna Arte X / Sogno — progetto – creo 2024” che si terrà nei giorni 8/9/10 marzo dalle ore 16,30 alle 19,30 presso la Rocca Antica, porto di Civitavec­chia.

La prima testimonianza del progetto “Donna Arte” risale al 2011, quando un gruppo di amiche, stanche di cene auto celebrative, pensarono di mettersi in gioco organizzando per 1’8 marzo un evento originale con il titolo “Un Mondo di Donne”.

La prima locandina, in cartoncino rosa, esposta nella vetrina principale della Galle­ria del libro, allora gestita dalla famiglia Torri, annunciava che, all’interno della li­breria, in uno spazio ben organizzato seppure limitato, si sarebbe tenuta una mostra di artigianato creativo femminile e una serie di interventi su temi letterari, artistici e sociali.

Fu una vera e propria scommessa. Molte delle partecipanti non credevano alle loro meravigliose capacità creative, abituate spesso a coltivarle quasi in segreto per non sottrarre tempo alla famiglia.

Con “Donna arte”, pian piano diventato un evento annuale, le donne hanno preso pienamente coscienza delle loro doti originali e hanno messo le ali ai loro sogni. Dopo un lungo cammino, con qualche cambiamento di sede e non poche difficol­tà, grazie anche al sostegno di istituzioni locali, l’Associazione Amici del Fondo Ra­nalli-ODV ha assicurato un sostegno organizzativo alle artiste nell’individuare un luogo idoneo a ospitare “Donna Arte”, appuntamento che si rinnova periodica­mente con successo ma rimasto fedele alla sua formula iniziale.

La partecipazione è aumentata: da piccolo gruppo a un nutrito numero di artiste, unite in un solo progetto che punta all’incremento dell’autostima e all’autodeter­minazione per far emergere risorse latenti e sostenere le donne nell’appropriarsi consapevolmente del loro potenziale.

L’intento prioritario e quello di promuovere la creatività a tutto campo del mondo femminile, dalle artiste alle artigiane, dalle scrittrici alle musiciste, ribadendo il contributo fondamentale delle donne nello sviluppo della comunità di Civitavec­chia e del suo comprensorio.

Questo il programma.

Venerdì 8 marzo: Maria Grazia Verzani: inaugurazione 16,30, Marina Peluso: monologo napoletano 16,50 “I mise”, Claudia De Gattis e Federico Barbani 17,00 al violino: “Il linguaggio che discrimina le donne” Intervallo/aperitivo, Liana Zanfrisco: “Ricordati di disegnare” 17,30, Alice Paba “Unplugged chitarra e voce” 18,30

Sabato 9 marzo: Giovanna Caratelli: “La vita comunque”, 16,30 Storie di donne e disabilità; Rosella Setaccioli e Agnese Monaldi: 17,00 “Canto estemporaneo”

Donatella Donati: 17,30 “Niki de Saint Phalle”, Marina Marucci e Gabriella Ramoni 18,30 “Viaggio nella memoria”

Domenica 10 marzo: Marina Ferrari: 16,30 “Donne dalla terra allo spazio”; Ombretta Del Monte: 16,45 Sofonisba Anguissola, pittrice affermata del ‘500.Compagnia teatrale il Serapeo 17,30 “Io Anna Magnani”, Alice Paba Unplugged chitarra e voce 18,30