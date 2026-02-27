Mario Solari va in pensione, l'abbraccio di portuali e Cfft • Terzo Binario News

Dopo 51 anni di lavoro va in pensione Mario Solari, storico lavoratore del porto

Si chiude oggi, 27 febbraio 2026, un lungo percorso professionale fatto di impegno, responsabilità e dedizione al lavoro portuale: dopo 51 anni di attività, di cui ben 32 trascorsi nel settore portuale, Mario Solari raggiunge il meritato traguardo della pensione.

Figlio di portuale, Solari ha iniziato la propria carriera al Porto di Civitavecchia, entrando nella storica Compagnia Portuale di Civitavecchia, dove ha ricoperto il ruolo di foreman presso lo scalo passeggeri del molo crocieristico, maturando esperienza e competenze sul campo.

Il 26 dicembre 2006 il passaggio alla nuova realtà della CFFT S.p.A., nella quale viene assunto come Responsabile del Personale al Magazzino. Negli anni diventa punto di riferimento per molti colleghi, svolgendo un ruolo di guida per i nuovi lavoratori e consolidando la propria professionalità fino alla promozione a Coordinatore Operativo.

Oggi Solari entra nella storia aziendale come il primo dipendente della CFFT a raggiungere questo importante traguardo pensionistico, simbolo di una carriera costruita con serietà e spirito di servizio.

Nel suo messaggio di saluto ha voluto ringraziare il Consiglio di Amministrazione per la fiducia e la stima ricevute, insieme a tutti coloro che hanno condiviso con lui un percorso lavorativo lungo oltre mezzo secolo.

Un passaggio che non rappresenta soltanto la fine di una carriera, ma anche il riconoscimento di una vita dedicata al lavoro e al porto, realtà che per Mario Solari non è stata solo un’occupazione, ma una vera appartenenza.