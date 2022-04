Marina San Nicola, Marevivo e Gruppo Pellicano puliscono la spiaggia - Terzo Binario News

Anche quest’anno Marevivo e il Gruppo Pellicano Hotels rinnovano la preziosa collaborazione con la quale il gruppo alberghiero supporta la campagna nazionale di Marevivo “Adotta una spiaggia”, che prevede attività di pulizia, osservazione e valorizzazione di decine di spiagge in tutta Italia.

Si è svolto ieri a Ladispoli, con il patrocinio del Comune, il primo appuntamento che ha visto coinvolto il team dell’hotelLa Posta Vecchia di Palo Laziale in una giornata all’insegna della salvaguardia dell’ecosistema marino. Dopo aver presentato le principali attività di Marevivo, i referenti della Delegazione Regionale Marevivo Lazio hanno affiancato i dipendenti nelle operazioni di pulizia della spiaggia.

L’impegno di tutti i presenti ha permesso la rimozione di oltre 46 kg di rifiuti indifferenziati e di 2 kg di plastica dal tratto di litorale che confina con La Posta Vecchia e Marina di San Nicola, un’area isolata ma caratterizzata da un forte inquinamento da plastica che nei mesi invernali si deposita arrivando alle scogliere poste a protezione della costa.

«Siamo davvero felici di avere al nostro fianco un partner attento e presente come il Gruppo Pellicano, che sin da subito ha intuito la necessità di applicare un modello imprenditoriale basato sulla sostenibilità» ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. «Grazie all’impegno profuso nelle varie attività di pulizia delle tre spiagge adottate dal gruppo, siamo riusciti a raccogliere più di 300 kg di rifiuti solo nel corso del 2021. Un traguardo importante, perché per noi di Marevivo proteggere una spiaggia significa proteggere tutto un ecosistema, la spiaggia infatti è la casa di centinaia di animali. La campagna “Adotta una spiaggia” è un progetto che ci sta molto a cuore proprio perché vuole sensibilizzare le persone a guardare la spiaggia non come qualcosa da sfruttare nei mesi estivi, ma come un ecosistema ricco di biodiversità da tutelare tutto l’anno.»

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma di sostenibilità del Gruppo Pellicano “Il Dolce Far Bene” che coinvolgerà i tre hotel del Gruppo (La Posta Vecchia di Palo Laziale, Il Pellicano di Porto Ercole e il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa di Ischia) in numerose iniziative di sostenibilità ambientale. A questo primo appuntamento seguirà una seconda pulizia della Spiaggia della Chiaia a Ischia, in Campania, il 7 aprile e una terza si svolgerà il 10 aprile presso la Spiaggia dell’Acqua Dolce, a Porto Ercole, in Toscana.

“Mai come in questo momento storico è importante essere coscienti dell’ambiente che ci ospita, e proprio per questo motivo continuiamo con le nostre azioni di sostenibilità anche grazie alla felice collaborazione con Marevivo. Pensiamo che la salvaguardia del mare e dell’ambiente sia fondamentale per il nostro futuro e siamo felici di impegnarci insieme al team dei nostri tre hotel in azioni concrete riguardanti i territori che viviamo quotidianamente” commenta Marie-Louise Sciò, CEO & Direttore Creativo Pellicano Hotels.

“Un apprezzamento per la proposta, che il Comune appoggia con entusiasmo, e un ringraziamento per l’impegno nella salvaguardia dell’ecosistema marino” ha dichiarato Alessandro Grando, Sindaco di Ladispoli. “Come amministrazione comunale di Ladispoli siamo da sempre vicini alle iniziative proposte da Marevivo a tutela dell’ambiente: sono iniziative che contribuiscono, in varie forme, alla creazione e consolidamento di una giusta “coscienza ecologica” anche nelle nuove generazioni.”