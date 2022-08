Marietta Tidei solidale con Marianna Madia: "A Civitavecchia ignobile insulto da Moscherini" • Terzo Binario News

“Esprimo piena solidarietà alla deputata Maria Anna Madia per l’ignobile insulto ricevuto oggi dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Gianni Moscherini, mentre si trovava a Civitavecchia per una giornata di campagna elettorale.

Episodi del genere confermano quanto ci sia ancora da fare in questo Paese per raggiungere una parità di genere non solo formale ma sostanziale, anche nei comportamenti.

Spero che il consigliere Moscherini abbia compreso la gravità e l’entità di ciò che ha proferito nei confronti dell’onorevole Madia e che possa presentare quanto prima le sue scuse”.

Lo dichiara, in una nota, la consigliera regione di Italia Viva Marietta Tidei.