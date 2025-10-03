Marietta Tidei: “Bella iniziativa a Santa Severa sul tema One Health” • Terzo Binario News

“Questa mattina ho avuto il piacere di partecipare, nella splendida cornice del Castello di Santa Severa, a una bella e utile iniziativa promossa dalla ASL Roma 4 sul tema One Health, un approccio integrato che mette in relazione la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi.

È stata una giornata importante, dedicata alla formazione degli operatori sanitari, ma anche alla partecipazione attiva di studenti, associazioni e realtà del territorio impegnate nella tutela dell’ambiente e nella promozione della sostenibilità.

Desidero rivolgere un ringraziamento speciale alla dottoressa Marino, direttrice generale della ASL Roma 4, per la competenza, l’entusiasmo e la passione con cui ha voluto e organizzato questo evento.

Alla stessa stregua di quanto già previsto alla Camera dei Deputati, proporrò in Consiglio Regionale del Lazio la costituzione di un Intergruppo One Health, per favorire un coordinamento più efficace dell’attività legislativa in questo ambito e stimolare l’adozione di politiche sempre più coerenti con questa visione integrata della salute”.

Marietta Tidei

Consigliera Regionale del Lazio