Margherita Frappa nuova presidente del Rotary Cerveteri Ladispoli - Terzo Binario News

“Nella cornice elegante e suggestiva della Posta Vecchia, lo scorso 1° luglio, il club Rotary Cerveteri Ladispoli ha celebrato l’apertura del nuovo anno rotariano con il rituale passaggio del collare tra il “past president” Luca Zappadoro e il nuovo presidente Margherita Frappa.

La cerimonia è stata la prima occasione di incontro per i soci del club dopo la lunga pausa richiesta dalle restrizioni imposte dalla pandemia e ha visto una ritrovata partecipazione e la rievocata passione per l’affermazione dei valori del servizio per il conseguimento di una società giusta e partecipata.

L’anno trascorso si è caratterizzato per un impegno fisicamente distante, ma sostanzialmente attivo, anche sul fronte del sostegno all’emergenza, sia con i cittadini che con le istituzioni e il mondo associativo.

Nel corso dell’incontro è stata annunciata la “spillettatura” di quattro nuovi soci: Anna Maria Onelli, Susy Di Lorenzo, Elisabeth Galliano e Antonio Carbone e rinnovato l’impegno per l’affermazione dei principi rotariani. Alla serata era presente l’assistente del governatore Mauro Massoli.

Margherita Frappa, dopo avere indossato il collare presidenziale che raccoglie i nomi dei predecessori, ha annunciato le linee che caratterizzeranno il suo mandato, in direzione della promozione sociale e culturale e con l’intento di avviare iniziative finalizzate alla valorizzazione professionale delle persone impegnate nel mondo del lavoro, attraverso la creazione di reti di relazioni.

In chiusura il nuovo presidente ha individuato i componenti del nuovo direttivo: Federico Paris, vice presidente; Santo Fabiano, segretario; Roberto Tondinelli, tesoriere; Rosalba Panzini prefetto”.

Santo Fabiano