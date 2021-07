Il Circo Errani del clown Fagiolino a Ladispoli, Cerenova, Tarquinia, Passoscuro, Santa Severa e Marina di San Nicola: le date - Terzo Binario News

Anche quest’anno per la gioia di piccoli e grandi torna FAGIOLINO e il suo spettacolo all’aperto, coadiuvato dalla sua famiglia Debora, Shaune e Nicole.

Come tradizione vuole ogni anno portiamo delle novità per rendere le vostre serate divertenti, allegre e spensierate.

Mantenendo le dovute precauzioni Covid tutte le sere è possibile assistere ad uno spettacolo giovane, dinamico con il solito Fagiolino “combina guai” che disturba per tutta la serata…. Shaune, Nicole e Debora in varie attrazioni circensi.

Nel nuovo show non possono mancare i nostri barboncini sempre più scalmanati e l’eleganza delle colombe bianche; torna Saetta Mc Queen, le biciclette comiche, slinky woman, giocolieri, acrobati, il ristorante di Fagiolino, le bolle di sapone e tante altre sorprese.

Fagiolino vi proporrà nuovi sketch comici coinvolgendo sia il pubblico che i suoi compagni di lavoro.

Direzione artistica, organizzazione a cura di Luciano Ricci

La scorsa settimana abbiamo avuto ospiti al nostro spettacolo nella piazza di Ladispoli, Stefano Orfei Nones Brigitta Boccoli, Kaspar Capparoni Veronica Maccarone con le loro famiglie.

Potete seguirci su Facebook alla pagina Facebook: Circo Errani di Fagiolino

E da quest’anno siamo anche su Instagram.

Via spettiamo sempre numerosi come al solito… e per facilitarvi ecco di seguito le date per il mese di Luglio.

Tour di Luglio

8-9 TARQUINIA Piazza delle Vele

10-11 CERENOVA Piazza Mercato

12-13 PASSOSCURO Chiesa Sant’Anna

14 LADISPOLI Piazza Rossellini

15-16 SANTA SEVERA Grottini

17-18 TARQUINIA Piazza delle Vele

19-20 LADISPOLI Piazza Rossellini

21-22 MARINA S.NICOLA Rotonda sul mare

23-24 SANTA SEVERA Grottini

26-27-28 LADISPOLI Piazza Rossellini

29-30 MARINA S.NICOLA Rotonda sul mare

31 SANTA SEVERA Grottini

Il mese di Agosto torneremo nelle stesse località ma in altre date, che sono ancora da definire.

Come già detto causa COVID vi chiediamo di prenotare per tempo in modo di non creare assembramenti.

Prenotazioni e informazioni al n. 3385636367