Marcucci su via Latina: "Altri 10mila metri cubi di cementi sul groppone di Ladispoli" • Terzo Binario News

“C’è un privato che cederà aree al comune per strade, parcheggi e verde pubblico, realizzerà un campo da basket e, in cambio, costruirà 2 palazzine di 5 piani a via Latina.

Fin qui nulla di nuovo per Ladispoli.

La cosa interessante è che su quegli stessi terreni (all’epoca con proprietari diversi), questa amministrazione nel 2019 ha avuto sul tavolo una proposta molto più vantaggiosa per la città:

cessione di quelle stesse aree al Comune, realizzazione di un struttura sportiva geodetica da parte del privato e in cambio nessuna speculazione edilizia.

Quella proposta è stata lasciata cadere. Oggi, invece, con altri proprietari sopraggiunti, la città si ritrova un piano molto simile, ma sul groppone altri 10 mila metri cubi di cemento.

Ringraziamo questa amministrazione per la lungimiranza e per la straordinaria sensibilità sul tema del consumo di suolo”.

Così in un post il consigliere di Ladispoli Attiva Gianfranco Marcucci