“Maratonina Archeologica di Vulci”, finanziamento regionale per Montalto - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento regionale per gli eventi sportivi.

Si tratta di un contributo di 5mila euro per la realizzazione della “Maratonina Archeologica di Vulci”, il cui progetto è stato premiato tra i meritevoli nell’avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale.

«Sono molto felice – commenta l’assessore allo sport Giovanni Corona – che sia stato finanziato questo importante progetto realizzato in collaborazione con la Polisportiva Montalto e la Uisp. Il prossimo 26 settembre si svolgerà infatti la 15ma edizione della manifestazione che coniuga ormai da anni sport e turismo, promuovendo al meglio il nostro territorio e, ovviamente, il parco di Vulci.

Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente Massimo Maietto e tutti i componenti della Polisportiva che da anni svolgono un ruolo fondamentale nel mondo dello sport del nostro paese e non solo».