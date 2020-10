Manziana: ecco la rotatoria sulla Braccianese - Terzo Binario News

“Quello che si è appena concluso è stato un Consiglio comunale importantissimo che ha dato il via formale ad interventi che ridisegneranno sotto molti punti di vista il nostro paese. Per un totale di investimenti di più di 5 milioni di euro spalmati sulle annualità 2020 e 2021, sono previsti interventi che Manziana aspettava da anni.In primis la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra via Roma, via Caduti di NassirIya e la Braccianese Claudia: un’opera necessaria che aiuterà la gestione del traffico locale e contribuirà a rafforzare la sicurezza stradale di un punto in cui spesso si sono creati rallentamenti e incidenti”. Queste le parole del sindaco, Bruno Bruni.

“Di rilievo anche l’intervento di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico del centro abitato di Quadroni, da effettuare grazie ad un contributo ottenuto dal Comune dal ministero dell’Interno, che porterà al riassetto del sistema di smaltimento delle acque meteoriche (acque bianche). Ma non solo: è in programma anche la creazione di un Centro museale ed espositivo presso le caserme “Ex Vedette”, a breve definitivamente in mano al Comune di Manziana. Una riqualificazione importante di un’area totalmente abbandonata e che, grazie a questa progettualità, si candida a diventare il cuore pulsante della cultura locale, svolgendo, inoltre, un ruolo di cerniera tra i centri abitati di Manziana e Quadroni”.

“E ancora, tra le progettualità di prossima realizzazione, verrà messo a norma e in sicurezza lo stadio comunale di Manziana. Altri progetti sono stati presentati a diversi Enti per riqualificare il complesso sportivo di Quadroni, procedere all’efficientamento energetico di quello di Manziana e per avviare la manutenzione straordinaria di molte strade comunali.Non sono solito commentare i Consigli comunali ma ritengo che, in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria che sta sconvolgendo tutto il mondo, sia importante alzare lo sguardo verso il futuro: nonostante le tante difficoltà, l’Amministrazione comunale non si è fermata e non si fermerà”.