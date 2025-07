Manutenzione agli argini del Vaccina, palazzo Falcone ringrazia il Consorzio di Bonifica di Ladispoli • Terzo Binario News

“A nome dell’amministrazione comunale ringraziamo il Consorzio di bonifica per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuata sull’area critica dell’argine del fosso Vaccina”.

Con queste parole il consigliere comunale delegato al demanio fluviale, Pierpaolo Perretta, ha annunciato che sono in corso gli interventi necessari per restituire decoro e vivibilità ad alcune zone della città dove la vegetazione era cresciuta in modo incontrollato.

“Ancora una volta – conclude il consigliere Perretta – la collaborazione tra Comune di Ladispoli e Consorzio di bonifica ha prodotto un risultato prezioso per i cittadini. Un rapporto che risolverà alla radice questo tipo di problematiche legate ai corsi fluviali durante tutto l’anno”.