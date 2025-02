Manovre salvavita, la Asl Roma 4 forma studenti e cittadini • Terzo Binario News

In occasione della settimana dedicata alla Vita la ASL Roma 4, nel comune di Civitavecchia, ha organizzato una giornata di formazione per le manovre Bls e disostruzione, sia pediatrica che adulta, e sono stati coinvolti 1300 studenti delle scuole superiori e 300 cittadini. L’evento formativo è stato tenuto dagli operatori della Squicciardini Rescue, promotori in campo nazionale delle pratiche salvavita.

Gli studenti, così come i cittadini il pomeriggio, hanno prima seguito una sessione informativa all’interno dell’aula Pucci, poi si sono spostati nella struttura adiacente dove è stata allestita l’aula di simulazione. I partecipanti hanno potuto cimentarsi nelle tecniche con manichini digitali che collegati a speciali device permettono di capire la corretta esecuzione della manovra. Diverse le isole allestite per permettere a tutti di imparare le tecniche salva vita.

La giornata, promossa dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 4, rientra tra le attività del Piano Regionale PP5 per la sicurezza negli ambienti di vita.