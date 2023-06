"Manolesta" finiscono nella rete dei carabinieri • Terzo Binario News

Nelle ultime 48 ore, nel corso dei quotidiani controlli del territorio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 8 persone, gravemente indiziate del reato di furto aggravato.

Controlli effettuati, non solo a bordo dei mezzi pubblici e presso le stazioni metro della Capitale, ma anche nei pressi dei vari siti con maggiore affluenza di turisti.

Nei pressi di via Cavour, altezza piazza dei Cinquecento, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia, nel corso di un mirato servizio antiborseggio, hanno arrestato due donne di 23 e 22 anni l’altra, entrambe già note alle forze dell’ordine, sorprese dai militari subito dopo aver asportato con destrezza uno smartphone e un paio di occhiali, custoditi all’interno di uno zaino di una turista 50enne sudafricana. Immediatamente bloccate, i militari hanno recuperato e restituito il maltorto alla vittima e hanno condotto le due giovani in caserma, dove sono state trattenute.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Roma Viale Eritrea, presso la fermata metropolitana “Barberini”, ha premesso di arrestare un cittadino cileno di 54 anni e un cittadino cubano di 36 anni, che in concorso tra loro, sono stati sorpresi dai Carabinieri mentre tentavano di impossessarsi del portafogli di un turista tedesco, che era in attesa del convoglio sulla banchina.

Sempre presso una fermata metropolitana della linea A “Repubblica”, i Carabinieri della Stazione Roma San Pietro hanno arrestato un cittadino cileno di 31 anni e un cubano di 38 anni, che per sottrarre il portafogli a un turista americano, lo avrebbero distratto con una scusa, mentre il 31enne con una mossa fulminea è riuscito a sottrarre il portafogli dallo zaino dell’americano. Prontamente bloccati dai Carabinieri che, hanno assistito alla scena, per i due indagati sono scattate le manette, mentre il portafogli è stato recuperato e restituito alla vittima.

A distanza di poche ore, in due distinte attività, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato due persone. Nello specifico, i militari intervenuti in largo Preneste sono riusciti a bloccare e arrestare una donna di 39 anni, già nota alle forze dell’ordine, che poco prima, con un complice rimasto sconosciuto, aveva avvicinato un anziano 76enne che era appena sceso dall’autobus di linea 998, riuscendo a strappargli dal polso un bracciale in oro, ingaggiando con lui una colluttazione. Con la reazione della vittima e il tempestivo intervento dei Carabinieri che, hanno assistito alla scena, la 39enne è stata bloccata e arrestata. Mentre l’anziano è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Nell’ultimo caso, in via dei Platani, i Carabinieri della Stazione Roma Centocelle hanno arrestato un 33enne genovese, residente nella provincia di Viterbo, sorpreso da un addetto alla vigilanza, mentre cercava di darsi alla fuga dopo aver superato le casse, con generi alimentari e prodotti di cosmetica, non pagati per un valore di 80 euro. Restituita la merce al titolare del supermercato, per il 33enne sono scattate le manette, e messo a disposizione del Tribunale di Roma.

Tutte le vittime hanno sporto regolare denuncia-querela e tutti gli arresti sono stati convalidati.