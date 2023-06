Gratuito, pubblico e comunale, nasce il Parco Giochi di Via Martiri delle Foibe a Cerveteri • Terzo Binario News

Martedì 27 giugno alle ore 16:00 l’inaugurazione. Intervento realizzato dalla collaborazione tra Comune, Multiservizi e case farmaceutiche

Gratuito, pubblico, comunale. In Via Martiri delle Foibe nasce un nuovo Parco Giochi A realizzarlo, il Comune di Cerveteri grazie alla Multiservizi Caerite spa che in collaborazione con le case farmaceutiche che servono le Farmacie comunali di Cerveteri hanno dato vita a questo progetto importante.

L’inaugurazione, martedì 27 giugno a partire dalle ore 16:00: un pomeriggio che vedrà la partecipazione di numerose realtà tra cui la Asl Roma 4, che per l’occasione allestirà un gazebo informativo sulle attività del limitrofo Consultorio, la Cilia, l’azienda detentrice dell’appalto dello Scuolabus che fornirà informazioni sulla campagna abbonamenti del servizio per il prossimo anno scolastico, le Associazioni sportive del territorio e i bambini delle scuole materne. Hanno collaborato alla realizzazione del Parco, la “Prodeco Pharma – etica per natura”, “EuPhidra – AmidoMio” e “Teva”, oltre all’azienda “Nerea” che il giorno dell’inaugurazione offrirà gratuitamente bottigliette d’acqua ai presenti.

“L’area verde di Martiri delle Foibe è un polmone importante della nostra città intorno al quale risiedono tante famiglie con bambini Attualmente è priva di un parco giochi e di strutture loro dedicate – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – d’ora in poi uno scivolo, un’altalena, un percorso giochi e delle panchine, attrezzeranno lo spazio verde di Martiri delle Foibe. L’obiettivo è quello di creare un luogo accogliente, che possa concedere a genitori e bambini un luogo verde dove trascorrere qualche ora in tranquillità e in sicurezza”.

“Gioco ma anche uno spazio dedicato alla lettura – prosegue il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – grazie alla donazione di un artigiano locale, all’interno del parco ci sarà una bacheca in legno, dove saranno custoditi dei libri per bambini. Un’iniziativa che vedrà tra l’altro la collaborazione del Caffè Letterario ‘Il Rifugio degli Elfi”, un’importante e prestigiosa attività commerciale di Cerveteri che negli ultimi anni ha saputo dare vita ad una fitta rete culturale e di promozione letteraria”.

“Sempre in tema di parchi pubblici – aggiunge il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – in questi mesi abbiamo lavorato intensamente per cinque aree giochi della nostra città, che grazie agli oltre 2milioni di Euro di finanziamento di Rigenerazione Urbana del Pnrr, subito dopo l’estate vedranno un restyling totale. I progetti, relativi a cinque aree, sono già stati realizzati e in autunno si apriranno i cantieri. Le aree verdi che sono interessate dal progetto sono quelle di Parco Borsellino, il Parco di Viale Manzoni, Parco dei Tirreni, Parco di Via Corelli a Valcanneto e il completamento di Parco Vannini a Cerenova. Opere attese da cittadini e famiglie e che siamo pronti a cantierare”.

Commenta l’apertura del Parco di Martiri delle Foibe anche Francesca Appetiti, Assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Cerveteri: “Un luogo di incontro, di gioco ma anche di sport e movimento, più che mai fondamentale per i bambini che così potranno stare insieme in un luogo verde, tranquillo, sicuro e attrezzato. Ed è importante essere riusciti a farlo in uno spazio che non è ricompreso all’interno dei fondi della Rigenerazione Urbana e che dunque ci consentirà di investire i fondi del Pnrr per i cinque parchi principali del territorio. Si tratta dunque a tutti gli effetti di un sesto parco giochi per Cerveteri, che auspico possa essere apprezzato e gradito dalla cittadinanza”.

“Uno dei primi atti che ho portato avanti nel ruolo di Assessore è stata l’approvazione dei Patti di Collaborazione tra Amministrazione e Cittadini – prosegue l’Assessore Appetiti – una volta inaugurata l’area, mi auguro che possa crescere sempre di più, anche puntando su una sinergia tra Comune e fruitori del parco. Sarò ovviamente a disposizione per ogni proposta o idea di arricchimento di questo spazio della collettività. Con l’occasione, ci tengo a fare un ringraziamento davvero sentito al Delegato Domenico Paglialunga e alla Funzionaria di Multiservizi Bianca Martina Pes, che con grande impegno e meticolosità hanno seguito minuziosamente l’intero iter che ci ha portati alla realizzazione della struttura”.