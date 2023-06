Califano: "Fondo regionale per l'acquisto di parrucche a malati oncologici a Fiumicino e nei municipi X, XI e XII" • Terzo Binario News

“Anche quest’anno, grazie a uno stanziamento che avevamo reso formale nel 2020, la Regione Lazio tramite le Asl garantirà un fondo per l’acquisto di parrucche destinate ai malati oncologici” lo comunica la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

Per i residenti di Fiumicino e i Municipi Dieci, Undici e Dodici la scadenza è il 30 giugno.

“Le terapie oncologiche mettono a dura prova il fisico e la mente – sottolinea Califano -. Destinare dei fondi per l’acquisto di parrucche è un segno di vicinanza e supporto per chi è costretto a percorrere questo percorso doloroso e un aiuto concreto per chi si trova in situazioni di fragilità economica, oltre a essere un dovere morale e civile”.

“Per questo invito chiunque ne abbia bisogno a visitare il sito dell’Asl Roma 3 che ringrazio per il proprio operato e seguire le indicazioni”.