Manifesti per "Diabolik" Piscitelli a Ladispoli a due anni dalla morte - Terzo Binario News

Manifesti celebrativi per Fabrizio Piscitelli a Ladispoli, invia Flavia per la precisione.

Sono apparsi stamani e ricordano l’uccisione di Diabolik, ex capo degli Irriducibili della Lazio, ucciso al parco degli Acquedotti esattamente due anni fa, a 53 anni.

Oltre ad ad essere un personaggio dal vissuto turbolento, non solo per i trascorsi in curva nord ma per l’attività di spaccio. infatti era coinvolto in due procedimenti penali.

Uno per la tentata estorsione ai danni del presidente della Lazio Claudio Lotito, condannato nel febbraio 2015 e l’altro per spaccio di droga con una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi. Pena che Piscitelli ha terminato di scontare due anni prima che venisse ucciso.

Ora la “celebrazione” a Ladispoli, con i manifesti apparsi sui muri di alcune attività commerciali, forse non proprio informate – e concordi – sull’affissione.