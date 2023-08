Mancato raddoppio di Salvini della FL3 da Cesano a Bracciano, gli Studenti Medi: “Pizzigallo inadatto al ruolo” • Terzo Binario News

“È notizia delle ultime ore quella della cancellazione del progetto di raddoppio del binario per la tratta FL3 da Cesano a Bracciano, a causa dello spostamento dei fondi già stanziati, per altri progetti nel nord Italia.

Come Rete degli Studenti Medi di Bracciano crediamo che questa scelta, a firma del Ministro Salvini, vada ad intaccare fortemente il diritto allo studio di oltre mille student3 pendolar3, che si spostano verso Roma o verso Bracciano ogni giorno; diritto allo studio che, già da tempo, non sembra più interessare al governo Meloni, il quale continua a basare tutte le proprie scelte sul merito – in realtà economico – de3 studente.

Crediamo che questa scelta folle, oltre che del Ministro, sia anche responsabilità dell’amministrazione comunale di Anguillara Sabazia: come è possibile apprendere dalle pagine social di Marco Riezzo, rappresentante provinciale della Lega, risale al 2 Agosto l’incontro presso il MIT tra il Ministro Salvini e il sindaco Angelo Pizzigallo (Lega), accompagnato dall’assessore ai lavori pubblici e al turismo Christian Calabrese (Lega).

Durante questa “giornata costruttiva” – così la soprannomina Riezzo – il sindaco e l’assessore hanno scelto, con dolo o senza, di non sfruttare un incontro così importante per assicurarsi il buon proseguimento del progetto del raddoppio del binario, fondamentale per il nostro territorio.

Lanciamo quindi un appello a tutte le forze democratiche, progressiste ed ecologiste presenti sul territorio chiedendo di sostenerci nella nostra battaglia.

Chiediamo che il sindaco di Anguillara e tutti i sindaci del Lago si impegnino al fine di aprire un dialogo con il Ministro; vogliamo che vengano ripristinate le risorse già presenti o che avvenga uno scostamento per delle nuove”.

Rete degli Studenti Medi di Bracciano