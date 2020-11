"Mamma ho finito le medie": open day per la scelta del percorso di studio - Terzo Binario News

Il Servizio Informagiovani di Roma Capitale riprende il ciclo di appuntamenti ‘Mamma ho finito le medie’, l’iniziativa dedicata ai ragazzi che frequentano le scuole medie volta a far conoscere in modo informale la proposta formativa presente nei diversi Municipi di Roma. Si inizia oggi con il primo appuntamento nel VII Municipio.

I Municipi, promotori dell’iniziativa presso le scuole da coinvolgere nel proprio territorio, vengono affiancati dalle scuole medie che informano alunni e famiglie sul calendario del programma, dagli Istituti Superiori del territorio o limitrofi e dai centri di formazione professionale per la presentazione dell’offerta formativa.



Il progetto Mamma ho finito le medie, strutturato come un Open Day in cui si incontrano famiglie e scuole, quest’anno sarà in modalità online per ragioni legate alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.

Gli operatori del servizio Informagiovani forniranno un contributo utile all’orientamento, indicando quali sono gli elementi da considerare prima di procedere ad una scelta.

L’iniziativa, oltre ad essere il mezzo per recepire tutte le informazioni necessarie per una scelta consapevole e strutturata, rappresenta anche un’occasione per far emergere i tanti Istituti d’eccellenza presenti sui territori, in particolare quelli più periferici, che offrono proposte didattiche specializzate o sperimentali.

Il progetto, che coinvolge fino a 500/600 ragazzi per ogni incontro, rappresenta un momento molto atteso dalle scuole e dalle famiglie e fortemente sostenuto dall’Assessorato allo Sport e Politiche Giovanili.

Il servizio Informagiovani sarà a disposizione di tutti i ragazzi che desiderano approfondire le informazioni attraverso dei colloqui di orientamento individuali, che è possibile effettuare anche a distanza via Skype.

Per il 2020 sono attualmente 7 i Municipi aderenti, segue il calendario degli appuntamenti:

· Municipio III 4 e 5 dicembre 2020

· Municipio IV 12 dicembre 2020

· Municipio V 19 dicembre 2020

· Municipio VII 28 novembre 2020

· Municipio IX 12 dicembre 2020

· Municipio X 11 e 18 dicembre 2020

· Municipio XIV 12 dicembre 2020 e 9 gennaio 2021

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma Capitale e realizzato dal Servizio Informagiovani di Roma Capitale con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

I contatti e i programmi dei successivi appuntamenti che sono in via di definizione sono disponibili sul sito http://www.informagiovaniroma.it/ e sui canali social ufficiali.



“Oggi l’offerta didattica è molto ampia e diversificata e per le famiglie non è semplice orientarsi ed effettuare una scelta consapevole e informata per poter assecondare le inclinazioni di ragazzi molto giovani che si trovano a dover fare per la prima volta una valutazione così importante. Questa iniziativa del Servizio Informagiovani di Roma Capitale, per la quale ringrazio tutti gli attori coinvolti e in particolare i Municipi, rappresenta un’opportunità molto importante dove si ha la possibilità di entrare in contatto diretto con la molteplicità dell’offerta didattica sul territorio. Un sostegno fondamentale per una scelta decisiva nella costruzione del futuro dei ragazzi” ha dichiarato l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia.