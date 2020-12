Mamma e figlio di 6 anni morti: ipotesi esalazioni di gas - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Tragedia a Velletri. Una mamma e il figlio di 6 anni, entrambi di nazionalità romena, sono stati trovati morti nella mattinata di lunedì 14 dicembre. Entrambi erano ospiti della Caritas: il decesso, secondo le ipotesi, potrebbe essere legato a esalazioni di gas.

In particolare i due dormivano in una stanza, separati dagli altri. All’interno della camera era presente un fungo, quella stufa in pratica che solitamente si vede all’esterno dei locali. La fiamma, a un certo punto, si è spenta ma sarebbero proseguite a fuoriuscire le esalazioni.

Sul posto la Polizia scientifica, indaga il commissariato di zona. Le salme sono state messe a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Foto di archivio