Mamá Biró, il libro di Michele Chialvo che serve ad aiutare Ludovica • Terzo Binario News

Nel video, il pomeriggio benefico alla Lega Navale di Civitavecchia

Si è svolta presso la Lega Navale di Civitavecchia la presentazione del romanzo Mamá Biró di Michele Chialvo alla quale ha partecipato il direttore editoriale del giornale online VignaClaraBlog.it Claudio Cafasso insieme al giornalista Aldo Li Castri, che per moltissimi anni ha fatto parte dello staff di Raul Gardini al tempo del Moro di Venezia e all’ufficio stampa di Montedison.

Tutto il ricavato delle vendite sarà devoluto a Ludovica, bimba affetta da una malattia rara che dovrà essere sottoposta a un intervento costosissimo in Spagna.

La Lega Navale, che tra l’altro è protagonista nel romanzo, ha acquistato cinque libri e l’incasso totale della serata è stato superiore ai 400 per i quali si ringraziano il presidente professor Dario Iacoponi e tutto il direttivo per le bellissime iniziative che in questo ultimo periodo si stanno organizzando nella splendida cornice della Lega Navale di Civitavecchia.